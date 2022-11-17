亞馬遜從設備部門下手 預計裁員萬人

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（中央社西雅圖16日綜合外電報導）美國電商巨擘亞馬遜今天宣布已解雇設備部門的一些員工。熟悉該公司狀況的一名消息人士表示，公司目標仍是裁減零售和人力資源等部門約1萬人力。

路透社報導，自裁員計畫本週被媒體曝光以來，亞馬遜首次做出相關宣布，預示這間以創造就業機會聞名的公司將發生巨大轉變，科技產業近期的解雇潮也更加明顯。

亞馬遜高階主管林普（Dave Limp）在一篇部落格文章中指出，公司已決定整合設備團隊。公司已在15日通知被裁員的員工。

文中提到：「我們持續面臨不尋常也不確定的宏觀經濟環境。有鑑於此，我們過去幾個月一直努力盡量優先考量對客戶和業務最重要的事情。」

目前，裁員計畫還在調整，但目標仍是裁減亞馬遜約30萬員工的3%左右。熟悉裁員計畫的消息人士說，亞馬遜已向一些人資部門員工提供自願離職方案。

此外，有數十人在專業社群網站領英（LinkedIn）發文稱遭到亞馬遜解雇，包括聲稱為智慧語音助理Alexa和雲端遊戲服務Luna工作的員工。

裁員消息曝光後，截至收盤，亞馬遜股價跌幅收窄至約2%。（譯者：施施/核稿：劉文瑜）1111117