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氣候談判陷僵局 UN秘書長：停止相互指責

2022/11/18 14:11
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（中央社埃及夏姆錫克17日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯今天敦促富裕國家和開發中國家，停止在氣候談判僵局中「相互指責」，並應設法達成協議，彌補因氣候變遷受創的弱勢國家。

在埃及舉行為期兩週的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）將於明天正式落幕，談判代表今晚將挑燈夜戰，尋求在具爭議的「損失和損害」問題上找到妥協方案，並防止談判破裂。

古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，已開發經濟體和新興經濟體之間「明顯存在不信任感」，又說，建立信心的最有效方式就是，在損失和損害方面達成「具有雄心且可信賴的協議」，並對弱勢國家提供金援。

古特瑞斯在印尼峇里島（Bali）參加20國集團（G20）峰會之後飛回埃及，他表示：「現在不是互相指責對方的時候。指責遊戲是保證相互毀滅的好方法。 」

「已沒有時間討論損失和損害融資機制的問題，我們需要採取行動。」

法新社報導，對全球碳排背負最小責任的開發中國家，正催促富裕的污染排放國，盼能同意在COP27設立一個基金，以補償因氣候衝擊而蒙受巨大損失的國家。

富裕國家則擔心未來在法律上面臨無止盡的索賠，因而拖延腳步多時，如今美國和歐盟立場多少有些軟化，同意在COP27上討論這項議題。

在古特瑞斯發言之後數小時，COP27主席、埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）催促各代表團「緊急」進入最後時刻的談判。

歐盟執行委員會副主席堤孟思（Frans Timmermans）提議「為最弱勢國家的損失和損害建立因應基金」，以作為妥協方案。

但他也表示，相關資金應來自「廣泛的捐助基礎」，中國身為世界頭號污染國和第2大經濟體，應該要參與捐獻。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111118

古特瑞斯
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