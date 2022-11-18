俄盼與美換囚 包括「死亡商人」軍火販子布特

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫今天表示，俄羅斯希望與美國進行囚犯交換，對象包括已被定罪、有「死亡商人」之稱的俄羅斯軍火販子布特（Viktor Bout）。

路透社報導，俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述雷雅布可夫的話說：「美國人正在開展一些對外工作，我們正透過為此設計的特殊管道專業地進行工作。」

雷雅布可夫說：「不可否認，布特是正被討論的人之一，我們當然希望得到正面的結果。」

布特因為有本事繞過武器禁運而被稱為「死亡商人」（Merchant of Death）和「制裁破壞者」。他曾經是全世界頭號通緝要犯之一，直到在2008年因多項與武器走私有關的指控被捕。

布特在將近20年期間內出售武器給非洲、亞洲和南美洲的流氓國家、叛亂組織和殘暴軍閥，從而躋身世界最聲名狼藉的軍火商之列。

另據法新社報導，雷雅布可夫今天在北韓試射的洲際彈道飛彈落入日本附近海域後表示，美國一直在考驗平壤的耐心。

雷雅布可夫告訴俄羅斯新聞社（RIA），儘管莫斯科傾向以外交方式處理朝鮮半島問題，「最近特別明顯的是，美國及其在該地區的盟友更樂於選擇不同的道路，彷彿在測試平壤的耐心」。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1111118