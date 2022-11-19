補償受氣候變遷影響窮國 歐盟建議中國共同出資

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（中央社台北19日電）聯合國氣候變遷會議COP27即將落幕之際，各國針對建立氣候損害補償基金的議題依舊爭論不斷，歐盟最新提出的妥協性建議包括將中國在內的新興工業國家擴大為補償基金出資國。

綜合德國之聲中文網、路透社報導，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第27屆締約方會議（COP27）6至18日在埃及舉行。各方代表希望在會議結束前針對向開發中國家建立氣候損害補償基金找到妥協方案。

歐盟執行委員會副主席、氣候問題首席談判代表堤孟思（Frans Timmermans）表示，歐盟建議將包括中國在內的國家，擴大為補償基金出資國。

報導說，這建議提出，氣候損害補償基金不是僅由歷史上碳排放最多的富裕發達國家出資，而中國作為二氧化碳排放大國的新興工業國家也應被納入基金出資國。

報導指出，COP27舉行前，「77國集團（Group of 77）和中國」這一開發中國家集團的談判代表提出建立「損失和損害」基金，為那些最易受到氣候變遷影響的開發中國家提供經濟補償，並應依照1992年的排放量來確定哪些國家向基金提供資金。

針對該基金何時建立存在大量爭論。有些建議認為應該立刻或明年建立氣候損害補償基金。

17日公布的一份草案包含針對設立氣候損害補償基金的3種選項：立刻建立新基金、在2023年底杜拜氣候峰會建立或達成具有普遍性的「融資協議」。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）稍早前在COP27表示，美國不會支持建立這樣一個基金，而是應該利用現有平台，「我相信，我們將找到一種方法，能夠進行財務安排，來反映我們將如何處理氣候危機的現實」。

據報導，堤孟思指歐盟提出的妥協性建議獲得積極的反饋；但在被問到美中兩國是否支持歐盟的建議時，堤孟思避而不答。

中國氣候變化事務特使解振華日前在氣候峰會表示，中國支持開發中國家尋求全球變暖的損害賠償，但表示補償方案應考慮富裕國家自工業化時代以來的排放。

他說，中國一直主張「歷史責任」原則，以反映過去的排放。中國沒有義務參與這項補償機制，但重申支持開發中國家，尤其是受氣候變遷影響而追討損害補償的最脆弱國家。

設立氣候損害補償基金是今年聯合國氣候峰會的重要議題，逾130個開發中國家一致要求建立基金，以幫助它們應對洪水、乾旱和其他與氣候有關影響所造成的不可挽回損失。

美國和歐盟之前一直反對建立「損失和損害基金」，擔心可能為確立法律責任打開大門。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1111119