北韓發射飛彈 岸田文雄：區域情勢越來越嚴峻

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（中央社記者呂欣憓曼谷19日專電）日本首相岸田文雄今天表示，亞太區域的安全情勢變得越來越嚴峻，北韓發射洲際飛彈的頻率前所未有的密切，為了維持印太地區的和平與穩定，和相關的國家合作以及對話是日本的目標。

亞太經濟合作會議經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）11月18和19日在曼谷登場，共有來自21個會員體的領袖或代表與會。岸田文雄今天在會議結束後舉行國際記者會。

岸田文雄在記者會中總結他此趟參與柬埔寨東協峰會（ASEAN Summit）、印尼G20峰會和泰國APEC會議的成果，他指出，他和多國領袖例如美國總統拜登、中國國家主席習近平以及南韓總統尹錫悅會面，他和拜登再度確認堅固的美日同盟關係，而針對北韓的挑釁行為，美日韓3邊會議則確認3方將繼續合作，分享即時訊息。

而和習近平的會面是岸田文雄首度和習近平面對面的會議，岸田文雄表示，他們討論了廣泛的議題以及未來合作的可能性，而為了建立穩固的日中關係，雙方同意保持領導人層級的密切溝通。

岸田文雄表示，今天各國領導人聚集在一起，為的就是要向世界傳達正面的訊息，而日本有3個目標，第一個是確保反對俄羅斯入侵烏克蘭的夥伴關係，第二個是加強和國際社會的關係，第三個是回應日趨緊張的區域情勢，包括北韓和東海及南海局勢。

岸田文雄表示，區域的安全情勢變得越來越嚴峻，為了維持印太地區的和平與穩定，和相關的國家合作以及對話是這幾場會議重要的目標，他向各國領袖傳達了強烈的危機感，包括北韓發射洲際飛彈的頻率前所未有的密切，以及北韓用武力試圖片面改變現狀。

針對昨天北韓發射洲際飛彈，岸田文雄表示，美國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭、加拿大等正在泰國曼谷參加APEC峰會的國家領袖召開緊急會議，持續譴責北韓，並強調北韓這樣的行為不會被國際忽略。（編輯：黃自強）1111119