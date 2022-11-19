善待動物組織：英王查爾斯禁王族居所內吃肥肝

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）善待動物組織（PETA）今天表示，英國國王查爾斯三世已禁止所有王室成員在居所食用肥肝（foie gras）。

肥肝是一道用鴨或鵝的脂肪肝做成的高級法國菜。很多時候，鴨肝與鵝肝會製成小罐裝的肥肝醬以便保存。

法新社報導，記者就此事訪問白金漢宮，並未立即獲得回應。先前記者看到了王室官員發給善待動物組織的一封相關信函。

信中寫道：「我可以證實，王室不會購買肥肝，王室成員的居所也不會供應這道菜，而且這項政策並沒有改變的計畫。」

這封信註明的日期為11月10日，由王室內廷總管強斯東-柏特（Tony Johnstone-Burt）署名。

善待動物組織基於人道，長久以來都為禁食肥肝而努力，因為業者是以強迫餵食鴨鵝來養肥肝臟以取得肥肝。

這個動物保護組織說，查爾斯三世在還是威爾斯親王時，就已將這種「殘忍的產品」排除在王族居所的菜單外。

善待動物組織說：「本組織已獲得證實，國王陛下這項有同理心的政策已推行到白金漢宮和所有其他王室成員的居所。」（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111119