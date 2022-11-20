拜登白宮嫁孫女 全程不對外曝光

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統拜登今天在白宮為孫女娜歐蜜（Naomi Biden）舉辦婚禮，廣宴250名賓客，是白宮史上第19場婚禮，但儀式並未開放給媒體採訪。

根據白宮，28歲新娘娜歐蜜是華府一名律師，25歲新郎尼爾（Peter Neal）最近畢業於賓州大學法學院，兩人今天上午11時白宮南草坪（South Lawn）舉行婚禮，大約有250名賓客見證這場儀式。

根據法新社從遠處拍攝的照片，場地以白色的花朵布置，來賓在一排排的座位上觀禮。

娜歐蜜是拜登次子杭特（Hunter Biden）的女兒。

拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）在聲明中說：「看著娜歐蜜成長、找到自我，並為自己開闢出如此美好人生，這真是一種喜悅。」

「如今，看到她選擇尼爾為夫婿，我們感到非常自豪，我們很榮幸地歡迎尼爾加入我們的家庭…祝福他們生活充滿歡笑，也祝福兩人一年比一年恩愛。」

白宮過去也舉行過婚禮。

根據白宮歷史協會（White House Historical Association），白宮過去舉辦過18場婚禮，包括1971年時任總統尼克森（Richard Nixon）嫁女兒翠西亞（Tricia），2013年歐巴馬首席攝影官蘇薩（Pete Souza）也在白宮成婚。

白宮歷史協會表示，也有4次沒有在白宮結婚，但在白宮開婚宴的紀錄，2008年時任總統小布希（George W. Bush）女兒珍娜（Jenna）就是一例。

但這一次，是首次有總統的孫女在白宮舉行婚禮。

白宮簡短聲明指出，拜登夫婦在國宴廳（State Dining Room）為家人主持午宴和婚禮前派對，並計劃今晚舉行婚宴。

但除此之外，總統辦公室幾乎未透露婚禮細節，這場婚禮被列為純私人活動且不對媒體開放。

娜歐蜜的名字是紀念總統長女而取的，拜登長女在1972年的一場車禍中喪生，當時她還是個小嬰兒，那次車禍也奪走拜登首任妻子的性命。

美國媒體報導指出，拜登的這個孫女在總統核心圈扮演著重要角色，例如就是她極力勸說拜登2020年出馬角逐總統。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111120