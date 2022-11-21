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拜登80歲生日 白宮低調未公開慶祝

2022/11/21 08:43
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統拜登今天過80歲生日，這是白宮史上首次有在位總統年屆80，但並未以任何公開方式慶祝。

美國第一夫人吉兒（Jill Biden）到了下午才發出深情的留言，並且上傳兩張她穿禮服和拜登穿燕尾服跳舞的照片。

吉兒在推特上寫道：「除了你外，我不想和其他人跳舞。喬（拜登名），生日快樂！我愛你。」

吉兒之後還推文說：「完美的慶生，充滿這麼多愛，還有喬最愛的椰子蛋糕。」同時附上家人為拜登慶生的照片。

法新社報導，這是白宮方面唯一一次提到拜登生日，而且沒有安排公開活動。

拜登昨天剛在白宮為孫女娜歐蜜（Naomi Biden）舉辦婚禮，廣宴250名賓客，是白宮史上第19場婚禮，但儀式並未開放給媒體採訪。

拜登接下來確實有一件重要的事要和家人討論，那就是他是否會在2024年大選尋求連任。

他本月9日曾在記者會上表示，他「有意」尋求連任，但預計會在明年初做最後決定。他說，他們夫妻倆將在感恩節和耶誕節之間的某天「溜走」一週，與家人一起決定。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111121

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