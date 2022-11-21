英國工業總會：抑制通膨雖重要 更應關注提振經濟

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）企業遊說團體英國工業總會（CBI）將於今天表示，英國近期公布的撙節預算案或許能夠避免經濟陷入更嚴重衰退，但政府必須更加關注成長面，以改善國家的長期前景。

法新社報導，英國工業總會理事長丹克（Tony Danker）預計在內部年會中表示，政府和企業有必要關注3個領域，以提高國家生產力。

根據英國工業總會在丹克演說前發布的新聞稿，他將在開幕致詞時表示：「儘管（英國）財政信譽可望恢復，但要實現經濟成長，必須滿足3個條件。」

丹克將說，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的政府必須努力解開私人投資的枷鎖，及改變規則「來克服政治障礙」，英國需要更多移民來填補職位空缺。

他還將表示，企業也必須展現出「比在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間更大的靈活度」。

蘇納克也會出席在英格蘭中部伯明罕（Birmingham）舉行的英國工業總會年會。英相辦公室透露，「屆時他將發表聚焦於創新議題的主題演說」。

丹克並將強調，英相不能只專注於抑制通貨膨脹。他會表示：「積極讓通膨降溫是該做的事。...為了實現這點，首相和財政大臣有必要做出艱難抉擇，我向他們致敬。」

「但是經濟成長怎麼辦？這就是迷你預算案問題所在。」

「英國經濟成長不差，但是已經15年維持低成長率和生產力持平。我們負擔不起重蹈覆轍。」（譯者：劉文瑜/核稿：張正芊）1111121