聯合國安理會開會前夕 南韓尋求中俄協助約束北韓

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（中央社首爾21日綜合外電報導）聯合國安全理事會即將召開會議討論北韓試射洲際飛彈議題，南韓當局今天尋求中國和俄羅斯「主動配合」，阻止北韓繼續飛彈試射。

南韓外交部在聲明稿中表示，外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健與中國和俄羅斯駐韓大使通電話，要求中、俄協助追究北韓挑釁行為的責任。

北韓上週試射射程可達美國本土的洲際飛彈。聯合國安理會在華府的要求下將召開會議。

南韓外交部在聲明稿中說：「金健要求安全理事會常任理事國中國和俄羅斯主動配合，同時要求他們在限制北韓進一步挑釁行動方面扮演建設性角色，促使北韓重返對話。」

北韓今年以來進行的飛彈試射次數破紀錄，華府連月來警告，北韓可能繼2017年首度核試驗以來，再次發動核試。

美國總統拜登（Joe Biden）上週與中國國家主席習近平會面時告訴對方，北京有義務努力說服北韓不要恢復核試驗。

美國政府一名高層官員本月稍早表示，華府相信中俄有辦法說服北韓不要重啟核試驗。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1111121