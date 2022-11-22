法國數週內接連發生少女遭性侵虐殺案 舉國震驚

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（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國巴黎數週前才發生12歲女孩遭人性侵後殘忍殺害，南部地區如今又有一名14歲女孩慘遭相同命運，讓全國為之震驚。

當局表示，警方18日逮捕一名31歲男子，此人涉嫌強暴並殺害14歲的凡妮莎（Vanesa）。

事發地點在法國西南部城市托南斯（Tonneins），凶嫌強迫離開學校的凡妮莎上了他的車，後來將她棄屍在一處廢棄屋宅，警方透過監視錄影畫面，很快地確認了這名男子的身分。

法國南部阿真（Agen）的檢察官19日告訴記者，當警方前往嫌犯位於南部城市馬曼德（Marmande）的公寓住所逮捕他時，這名男子說，「我知道你們為何在這裡」，且對犯案行為坦承不諱。

當局表示，這名男子在2006年對另一名未成年人施以性暴力，而被判15天緩刑，當時他年僅15歲。

數週前，巴黎才發生12歲女孩蘿拉（Lola）遭人殘忍殺害後，被棄屍在住處大樓內院角落的塑膠箱中。

此案主嫌是一名24歲女性，她被控犯下殺人、強暴和施虐等罪行。

這起震驚全國的12歲少女箱屍案引起法國政治緊張，反對黨緊咬女嫌的非法移民背景，要求當局採取更嚴厲的移民政策。

隨著兩名少女接連遇害，極右翼反對派批評司法和政治當局在面對犯罪行為時太過軟弱，未能採取足夠措施，讓危險人物遠離街頭。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1111122