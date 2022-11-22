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拜登感恩節特赦火雞 致詞拿期中選舉為哏玩雙關

2022/11/22 12:23（11/22 12:35 更新）
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美國總統拜登（右）21日行使總統權力赦免2隻火雞。（圖取自facebook.com/POTUS）
美國總統拜登（右）21日行使總統權力赦免2隻火雞。（圖取自facebook.com/POTUS）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登今天行使總統權力赦免2隻火雞，讓牠們不必在週末的感恩節晚餐期間成為餐桌上的主菜佳餚，還拿美國期中選舉背景為哏，致詞時大玩雙關。

法新社和政治新聞網站Politico報導，拜登在白宮南草坪（South Lawn）舉行的赦免儀式上說：「我在此赦免『巧克力』（Chocolate）和『脆片』（Chip）。」火雞赦免儀式是一場輕鬆愜意的秋季活動，已成為白宮傳統。

拜登在儀式上對現場學童說，北卡羅來納州一座牧場飼養的這兩隻大型白色火雞，是以拜登最愛的冰淇淋口味命名。

重達21公斤的「巧克力」被放在桌上時，拜登打趣說：「這真是隻大鳥。」

拜登也利用日前美國期中選舉的背景，在歷史悠久的火雞赦免儀式開政治玩笑。拜登所屬的民主黨在期中選舉表現優於許多專家預期，不但保有聯邦參議院控制權，在聯邦眾議院也僅以些微差距輸給共和黨人。

拜登笑說：「選票都計算出來了，也已經過驗證。沒有加料填充（ballot stuffing，意指作票），也沒有偷『雞』摸狗（fowl play，音同foul play，即犯規行為）。」

拜登還說：「本季唯一的紅潮（共和黨的傳統代表色），將是我們家那隻德國牧羊犬『司令』（Commander）會不會打翻桌上的蔓越莓醬。」

拜登提到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近年來是如何打亂或減少美國民眾參與感恩節等紀念活動，呼籲受邀嘉賓對在疫情危機期間保護美國社區的人心懷感激，特別是醫生、護理師和科學家。

他說：「兩年前，我們甚至不能在大型家族聚會下安全地過感恩節，現在可以了。這就是進步，讓我們繼續往前進。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1111122

影片來源：The White House

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