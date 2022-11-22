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前美軍駐歐司令：網路防衛重要性不亞於飛彈防禦

2022/11/22 12:38
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（中央社柏林21日綜合外電報導）美國退役將領霍吉斯今天告訴路透社，若德國不來梅港（Bremerhaven）或漢堡港（Hamburg）遭到網路攻擊，北大西洋公約組織（NATO）派兵增援盟國的行動將嚴重受阻。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）本月稍早提案加強網路防衛，2014至2017年擔任美軍駐歐洲司令、長期主張民間基建是軍事戰略不可或缺支柱的霍吉斯（Ben Hodges）表示，網路防衛對於保護德國北海港口的重要性，不亞於飛彈防禦系統。

霍吉斯說：「不來梅和漢堡實際上是盟國仰賴的最重要海港，不僅對於民間貨運，軍事設備亦然。」

他回憶2017年俄羅斯發動的NotPetya網路攻擊原本是針對烏克蘭，但透過東歐業者或供應商的跨國企業網絡迅速擴散。丹麥海運業巨擘馬士基（Maersk）說，這場攻擊使它們的全球網路系統停擺，無法追蹤貨運。

霍吉斯說：「那時我意識到我們有多麼脆弱，如果不能利用不來梅港，美國就很難增兵並實踐部分營運計畫。」

有鑑於此，霍吉斯表示，柏林當局決定允許中國遠洋運輸公司（COSCO）收購德國最大港漢堡港貨櫃碼頭股權，引發「許多焦慮…因為他們一旦進駐，他們就進入了港口的生態系統」。

德國國防部婉拒對霍吉斯的安全疑慮發表評論。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1111122

#霍吉斯
#德國
#美軍
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