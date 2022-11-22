胡志明市台灣學校25歲 上千師生人體排字慶生

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）胡志明市台灣學校20日舉辦25周年校慶活動，上千師生一起排出學校的英文簡寫TSHCMC 25字樣，越南的友校與鄰近的日本、韓國學校師生接連帶來演出祝胡志明台灣學校生日快樂。

胡志明市台灣學校（胡台校）由越南總理府核准於1997年成立，隸屬中華民國駐胡志明市辦事處。胡台校於胡志明市第7郡文教區，與緊鄰的韓國、日本學校是全越南唯三領事館所屬學校。

胡台校20日舉辦25周年校慶活動，當天一早胡台校的文化大使使節團穿著校服站在校門口迎賓，為活動揭開序幕。上千名師生隨後拿著黃、綠、紅三種顏色紙板以人體排字排出TSHCMC 25字樣。

校慶活動當天，越南的友校師生也特地趕來慶祝，其中位於芹苴市的越南太平洋學校師生特地搭車5小時抵達；黎洪峰中學中文專班師生則用歌唱來祝福。

與胡台校僅一牆之隔的日本、韓國學校師生也前來祝賀，日本學校的學生表演日本傳統民歌舞蹈，韓國學校的學生則以熱音表演祝胡台校生日快樂。

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駐胡志明市辦事處處長韓國耀表示，胡台校與越南各友校進行交流，有助於開拓學生的國際觀。他也期盼學生一邊努力精進、求學也不忘繼續將台灣的文化傳承下去，讓胡台校繼續在越南發展、壯大。

胡台校董事長曾曉峯指出，25年前許多台商及台資企業在中華民國政府推動南向政策下開始在越南扎根，為了讓越南的台商子弟有個良好且穩定的環境，眾人克服許多困難創立了胡志明市台灣學校。（編輯：韋樞）1111122