為挽救與美國關係 中國求助業界老朋友

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（中央社紐約22日綜合外電報導）中國國家主席習近平準備迎戰與美國更激烈競爭的同時，也試圖穩定兩國關係，而為了加強與美國溝通，中國求助於美國企業界的老朋友。

「華爾街日報」（WSJ）報導，根據知情人士透露，習近平上週與美國總統拜登會面前數日，北京派出一個由高層政策顧問和企業主管組成的代表團前往紐約，與美國相應的小組成員會面。美方成員由在中國最成功的美國商人之一、保險業巨擘美國國際集團（AIG）前執行長葛林柏格（Maurice "Hank" Greenberg）召集。

華爾街高層長久以來在北京的權力走廊享有特殊地位。其中，97歲的葛林柏格被北京領導人被視為「中國的老朋友」。葛林柏格是曾獲功勳的二戰老兵，也是共和黨重要捐款人，目前擔任保險和投資公司C.V. Starr & Co.執行長。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年前爆發以來，類似葛林柏格這次接待的中國高層訪團未曾到訪美國。這段期間，美中關係跌至數十年來最低點，雙方為疫情起源、中國人權紀錄，以及中國對台灣在軍事和經濟方面施壓等議題針鋒相對。

知情人士稱，習近平在10月中共20大成功延任後，批准由中國外交部轄下智庫籌組的這次訪問。美國的小組也在會面前通知白宮國家安全會議（NSC）和其他機構。對此，國家安全會議拒絕評論。

北京和華府皆曾表達意願，認為至少該努力阻止雙方關係進一步惡化。在上週於印尼舉行的拜習會上，美中承諾重啟氣候變遷合作並恢復其他高層接觸。

然而，雙方之間仍充滿不信任感，台灣問題以及美國管制科技業對中國輸出技術造成的緊張情勢是最新的痛處。拜登和習近平政府都在制定政策，以抗衡對方的力量和影響力。

前美國國務院亞太助卿、現任「亞洲社會政策研究所」（ASPI）副主席羅素（Daniel Russel）表示：「習近平正在尋求某種程度的穩定，準備與美國展開更重大競爭。」「由於雙方在各層面都缺乏接觸，因此任何直接對話都很珍貴。」

隨著國內政治不再礙事，習近平把部分注意力轉移至調整那些幾乎令中國與西方世界隔絕的政策，包括中國嚴格的防疫措施，以及與美國幾近中斷的官方接觸。

知情人士指出，在中美的政治日程都告一段落後，習近平批准代表團赴美意在向華府發出訊號，展現他有意願防止雙方關係脫軌，並找出可以溝通的方式。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1111122