金與正批安理會雙重標準 矢言硬碰硬到底

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正今天公開譴責聯合國安理會只檢討北韓發射飛彈的做法「雙重標準」，表示將為守護國安採取「超強硬」態度到底。

韓聯社報導，金與正今天睽違3個月透過北韓中央通信社（KCNA）發表公開談話，譴責聯合國安理會公開會議討論北韓試射火星-17飛彈，卻對美國及南韓造成北韓的威脅性視而不見，是「明顯的雙重標準」。

金與正嘲弄道：「可笑的是美國在公開會議結束後忍不住不滿情緒，帶著英國、法國、澳洲、日本、南朝鮮（南韓）等烏合之眾發表『共同聲明』，發洩他們沒能實現不純企圖的氣憤。」

聯合國安理會21日在紐約總部召開會議討論北韓18日發射洲際彈道飛彈（ICBM）的問題，但據說因中國及俄羅斯主張北韓這次行動起源於「美國挑釁」，未能發表公開聲明譴責。

美日韓等14國會後則在場外另外發表共同聲明，譴責北韓發射飛彈，並敦促北韓採取非核化措施。

金與正代表北韓政府強烈譴責「美國及其屈從反動份子」這種侵害北韓主權，且為朝鮮半島局勢推向新危機的政治挑釁。

「為守護我國安全行使自衛權的行動，絕不允許任何人指手畫腳，我方會採取超強硬態度到最後」，金與正強調，美國無論用什麼方式都無法動搖北韓的自衛權，若繼續執著於這種「反共和國」的敵對行為，將面臨致命安保危機。（編輯：韋樞）1111122