耶路撒冷驚傳連環爆炸案 至少1死14傷

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（中央社耶路撒冷23日綜合外電報導）以色列安全和醫療人員表示，耶路撒冷今天接連傳出兩起鎖定公車站的爆炸案，至少1死14傷。以色列警方稱，爆炸案顯然是巴勒斯坦武裝分子發動的攻擊。

警方表示，第一起爆炸案發生在接近耶路撒冷市出入口的公車站，第二起則發生在耶路撒冷東側一處城鎮屯墾區。

警方表示，這兩起爆炸案前後相距約30分鐘，顯然是巴勒斯坦的攻擊。

電視上播放的影片顯示，爆炸現場碎片四處。緊急救援部門已經封鎖現場。

警方發言人告訴法新社，其中一名男性傷重不治。

路透社報導，警方表示，第一起爆炸案中有12人送醫，至少2人傷勢嚴重。第二起爆炸案則至少3人受傷。

現場的法新社攝影記者表示，公車站後方的金屬圍籬被炸出一個大洞，一旁可見傾倒在地的一輛電動機車和一頂帽子。

法新社攝影記者還說，在第二處爆炸地點可看到一側被炸毀的公車。

這兩起爆炸案帶有2000至2005年巴勒斯坦起義的影子。

以色列在境內爆發一連串死亡攻擊事件後，軍方展開鎮壓行動，約旦河西岸（West Bank）占領區連月來情勢緊張。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）讚揚這兩起爆炸案，但並未表示是他們犯下。

哈瑪斯發言人表示，爆炸案是「占領區和屯墾者犯下的罪行所導致」。

以色列公共安全部長巴里夫（Omer Barlev）表示，他已經和警政首長談過，並「聽取耶路撒冷2起攻擊案的簡報」。

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）辦公室表示，甘茨已和國家安全局局長和高階軍方官員會商。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1111123