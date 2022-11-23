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伊朗：伊斯蘭革命衛隊駐敘利亞1高階軍官命喪爆炸

2022/11/23 18:41
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（中央社德黑蘭23日綜合外電報導）伊朗媒體報導，伊斯蘭革命衛隊一名上校今天在敘利亞首都大馬士革命喪一枚急造爆炸裝置。報導將事件歸咎於伊朗宿敵以色列所為。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聲明指出：「伊朗駐敘利亞軍事顧問、伊斯蘭革命衛隊航太部門成員賈法里（Davoud Jafari）遭安置路邊的一枚土製炸彈炸死。」聲明還說賈法里21日命喪「猶太復國主義政權同夥」。

伊朗在敘利亞內戰中長期支持總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府，黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）的軍事部門和俄羅斯部隊也力挺阿塞德。

伊朗聲稱沒有對敘利亞派兵，強調伊斯蘭革命衛隊成員是軍事「顧問」。

塔斯尼姆通訊社的報導矢言：「無庸置疑，將就此一罪行對這個罪孽深重的猶太復國主義政權作出充分回應。」

據報以色列近數月來對敘利亞展開數起襲擊，其中一起在大馬士革造成5名政府軍喪命，另外兩起造成第2大城阿勒坡（Aleppo）機場嚴重毀損。

伊斯蘭革命衛隊3月曾宣布，兩名高階官員命喪以色列對敘利亞的攻擊，並且威脅復仇。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111123

#伊斯蘭革命衛隊
#伊朗
#敘利亞
巴夏爾．阿塞德
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