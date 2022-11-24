聯合國：全球去年每小時逾5女被家庭成員殺害

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）根據聯合國對於殺害女性（femicide）事件最新統計，去年平均每小時有超過5名婦女和女孩被家庭成員殺害。

英國「衛報」（The Guardian）報導，根據今天發布的報告，去年全球遭到謀殺的8萬1100名女性中，有超過一半（56%）、共4萬5000人是被她們的丈夫、伴侶或其他親屬殺害。

聯合國婦女署（UN Women）和聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）表示，這些數字「高得驚人」，但女性遇害的實際人數很可能高得多。去年約有4成死亡事件因為資料不足而沒有計入殺害女性事件。過去十年有關殺害女性事件的官方數據大體維持不變。

去年被親屬殺害的女性人數最多的是亞洲，有1萬7800人。然而研究顯示，非洲婦女和女孩更容易被家庭成員殺害。據估計，在非洲與性別有關的家暴命案比例，估計每10萬女性中就有2.5人，美洲為1.4人、大洋洲1.2人、亞洲0.8人、歐洲0.6人。

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根據研究，COVID-19疫情在2020年開始大流行，適逢北美、西歐和南歐殺害女性事件大幅增加。來自歐洲和美洲共25國的數據指出，增加部分大致是因為發生丈夫和伴侶以外的家庭成員殺害事件。

全世界絕大多數凶殺案（81%）對象皆為男性，但他們最有可能是被家人以外的人殺害。在去年所有男性命案受害者中，僅約11%是被伴侶或親屬殺害。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1111124