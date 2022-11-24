韓央行連6個月升息 估2023迎來經濟寒冬

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）韓國通膨狀況持續，相當於中央銀行的韓國銀行金融貨幣委員會今天決定再升息至3.25%；根據韓銀最新預測，韓國明年經濟成長率可能下跌至1.7%，消費者物價成長率則預期維持在3.6%。

韓國銀行金融貨幣委員會今天上午開會決定上調基準利率一碼至3.25%，連續6次升息，近15個月來已9度升息，從疫情期間的0.5%陸續調升2.75個百分點。

考量近期韓國通膨趨勢尚未明顯減弱，韓銀決定持續升息，但因國內景氣遲滯狀況較8月預期值更為惡化，加上貨幣匯兌風險緩和、短期金融市場萎縮等因素，未像之前一樣一口氣調升2碼。

韓銀總裁李昌鏞表示，等出現通膨率將收斂至2%目標的確切跡象出現後，再考慮降息較為適當。據當局統計，韓國10月消費者物價指數較去年同月上漲5.7%，漲幅在連續3個月縮小後再次拉開。

根據韓銀最新預估，韓國物價成長率明年可能達3.6%，雖較上次預測下調0.1個百分點，但仍維持在2008年全球金融危機時的4.7%以來最高水準。

韓銀今天也公布經濟成長預測，將韓國明年經濟成長率從2.1%大幅下調至1.7%，比韓國開發研究院（KDI）與經濟合作暨發展組織（OECD）預期的1.8%更為悲觀。

李昌鏞指出，當前經濟狀況影響因素9成以上來自國際主要國家成長率走衰影響，美國及歐洲明年經濟成長率分別預估為0.3%及-0.2%，在全球景氣惡化狀況下，韓國自然難繼續維持高成長率。

受到升息、通膨及匯兌弱勢等負面因素綜合影響，韓國出口及內需狀況皆持續惡化，韓銀最新公布預測指出，明年上半年出口可能較今年同期減少3.7%，下半年成長4.9%，全年僅小幅成長0.7%。

在內需部分，韓銀預期明年民間消費將因報復性消費較今年成長2.7%，但設備及建設投資展望都不樂觀，分別預期減少3.1%及0.2%。（編輯：黃自強）1111124