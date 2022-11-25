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馬斯克：推特下週起「大赦」部分停權帳號

2022/11/25 09:28（11/25 09:46 更新）
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（中央社舊金山24日綜合外電報導）社群媒體平台推特（Twitter）執行長馬斯克發起民意調查，想知道是否應「大赦」未違法或散布惡劣垃圾郵件的停權用戶。調查結束後，他今天說，下週將開始放行那些帳號。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）昨天在推特發起民調，有超過316萬名用戶表達意見，其中72.4%支持讓那些被停權的用戶回歸。

才剛於上月收購推特的馬斯克推文說：「人民發聲了。下週開始大赦。」

全球首富馬斯克上週已恢復一些先前被停權的帳號，包括美國前總統川普、諷刺網站「巴比倫蜜蜂」（Babylon Bee）和諧星凱西葛里芬（Kathy Griffin）等。

馬斯克10月推文說，推特將成立「具有廣泛多樣觀點」的內容審核委員會，在委員會開會前，不會有重大的內容決策或帳號恢復等措施。

馬斯克入主推特的頭幾週充滿了變化與混亂。他解僱了執行長阿加渥（Parag Agarwal）等管理高層人員，負責安全和隱私的高階幹部也相繼求去。

這波離職潮引來美國聯邦貿易委員會（U.S. Federal Trade Commission）審視。貿易委員會的職責包括保護消費者，先前也曾表達「極為關切地」注意推特的發展。

馬斯克今天稍早推文表示，用戶可能會發現推特的速度出現小幅進步，有時甚至改善很多，這對距離美國遙遠的國家而言特別有意義。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1111125

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