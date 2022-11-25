曾控川普性侵 作家卡洛爾再告誹謗和毆打傷害

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（中央社紐約24日綜合外電報導）曾指控美國前總統川普（Donald Trump）性侵的前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll），今天第2度對川普提告，指控他撒謊否認27年前曾強暴她，涉嫌誹謗。

路透社報導，卡洛爾向曼哈頓聯邦法院提起的訴訟中，還指控川普曾在曼哈頓波道夫古德曼百貨公司（Bergdorf Goodman）遇見並毆打傷害她。

78歲的卡洛爾是根據紐約「成人倖存者法」（Adult Survivors Act）提出毆擊（battery）訴訟。這項新法律賦予性侵受害者一年時間對加害者提告，即使傷害發生在很久以前且訴訟時效已過期。

今天，即感恩節這天，是原告可以提起訴訟的第一天。

現年76歲的川普曾否認強暴卡洛爾或在當時認識她，還說她「不是我的菜」（not my type）。

川普於2019年6月第一次否認，促使卡洛爾在5個月後控告他涉及誹謗。

今年10月12日，川普在他自創的社群媒體Truth Social帳號發文，再次否認卡洛爾指控，稱她的說法是「騙局」和「謊言」，引起卡洛爾提出新的誹謗告訴。

雙方都在等待上訴法院裁決，以解決川普所持論點，即他在法律上不受卡洛爾第一起訴訟影響，因為他那時是以總統身分發言。

法院若同意對誹謗指控享有豁免的美國政府可以代替川普作為被告，卡洛爾的第一起訴訟就會失敗。

但這可能不會影響她的第二起訴訟，因為川普已於 2021年1月離開白宮，目前是一介平民。

卡洛爾正尋求傷害賠償，數額不詳，為支持自己的毆擊傷害訴訟，她說川普對她造成持久的心理傷害，且讓自己無法再維持一段戀情關係。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1111125