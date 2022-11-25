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生活支出危機日甚 恐抑制歐洲黑色星期五購物潮

2022/11/25 21:02
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（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國零售商希望，儘管目前生活支出危機日甚，同時世界盃足球賽分散了大家注意力，但黑色星期五折扣優惠仍能吸引購物者消費。

路透社報導，根據GlobalData for VoucherCodes研究，英國人民在黑色星期五週末期間（25日至28日）的消費金額將達到87億英鎊（105億美元），較去年同期增加0.8%，但若計入通貨膨脹，實際購物量將大幅減少。

隨著通貨膨脹飆高，10月達到41年來高點11.1%，抵消了可支配所得，英國消費者不斷減縮開支。

麥肯錫管理顧問公司（McKinsey）指出，今年消費者趁黑色星期五進行自發性購物或預購耶誕節禮物的情況，將遠多於規模比較龐大的延遲補購行為。

麥肯錫的研究顯示，1/4英國消費者早已買妥耶誕節用品和禮物，只有大約1/10打算利用黑色星期五進行耶誕節採買活動。

然而因為威爾斯隊和英格蘭隊今天都將在世足賽出戰，因此也有些消費者另有其他優先考慮。

歐洲各國零售商擔心，在購物者減縮開支的情況下，整體耶誕購物季的業績可能淪為至少10年來最差。另一方面，經營成本並無下降跡象，因而擠縮了獲利空間。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111125

#麥肯錫管理顧問公司
#英國
#路透社
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