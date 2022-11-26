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海地黑幫猖獗 警察學院校長遭槍殺身亡

2022/11/26 15:40
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（中央社海地太子港25日綜合外電報導）海地官員告訴法新社，海地國家警察學院校長黎哥（Harington Rigaud）今天在首都太子港幫派猖獗地區遭到槍殺。這是暴力事件頻傳的海地近來多起槍擊事件中最新一起。

警方發言人德斯洛西爾斯（Garry Desrosiers）表示，黎哥「在距離校園不遠的地方遇害，頭部中彈」，襲擊者偷走他的座車，並綁架了司機。

事發地帶受幫派首腦殷諾森（Vitelhomme Innocent） 控制。他因參與2021年10月16名美國傳教士遭綁架事件，而遭美國通緝。

美國當局已懸賞高達100萬美元，要取得線索來捉拿他到案。

海地多年來安全、經濟和衛生危機不斷升高。2021年時任總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後，情況更加惡化，不但黑幫勢力日益擴大，民眾還正與霍亂疫情對抗。

根據聯合國，過去一年約有10萬海地人逃離家園，以躲避武裝幫派暴力。

聯合國數據顯示，海地大約有1萬3000名警察，也即約每1000名居民才配備一名警力，遠遠不足以打擊幫派。

海地上個月請求國際援助，幫助海地因應安全危機。

聯合國秘書長安古特瑞斯（Antonio Guterres）已要求聯合國安全理事會考慮派遣國際武裝部隊到海地，但至今尚未做出決定。（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1111126

#聯合國
#黎哥
#安古特瑞斯
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