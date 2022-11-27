伊朗最高領袖外甥女發聲 籲外國與德黑蘭斷絕關係

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（中央社杜拜27日綜合外電報導）伊朗最高領袖哈米尼的外甥女、知名維權人士莫拉德哈尼呼籲外國政府與德黑蘭當局斷絕關係，因為伊朗女子艾米尼遭警方關押後死亡，引發民眾騷亂，遭德黑蘭暴力鎮壓。

莫拉德哈尼（Farideh Moradkhani）是一名工程師，母親是哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的姊妹，已經過世的父親也是知名反對派人物。

伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）報導莫拉德哈尼23日被捕後，網路上四處流傳一段她的視訊聲明。

莫拉德哈尼在影片中表示：「噢，自由的人們，與我們在一起，告訴你們的政府停止支持這個兇殘的殺童政權。這個政權不忠於其任何宗教原則，除了武力和維持權力之外，不曉得任何規則。」

哈米尼的辦公室未立即回應路透社的置評請求。

人權行動者新聞通訊社表示，截至26日為止，伊朗全國超過2個月的騷亂已造成450名抗議者死亡，包括63名未成年人，還有1萬8173名抗議者被拘留，維安部隊方面也有60名成員喪命。

22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）今年9月因違反服裝儀容規定，在首都德黑蘭遭「宗教警察」逮捕，卻在昏迷3天後喪命，引發這波抗議潮。

這是伊朗1979年伊斯蘭革命以來，國內教權機構面臨的最強烈挑戰之一。

各行各業的抗議者紛紛出面挑戰伊斯蘭共和國的合法性，焚燒哈米尼的肖像，並呼籲結束伊朗的什葉派穆斯林神權政體。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111127