感恩節假期遇暴風雨 全美逾4000航班延誤

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感恩節假期到來，但受暴風雨影響，全美有超過4000架航班延遲起飛。圖為26日馬里蘭州持續降雪。（美聯社）

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（中央社記者江今葉華盛頓27日專電）今天是許多返鄉度感恩節假期的美國民眾返回居住地的日子。但受到暴風雨影響，全美有超過4000架航班延遲起飛，百餘個航班取消，影響旅客超過百萬人。

感恩節假期是美國交通一年中最為繁忙的日子之一，但由於強風暴今天上午從密西西比河流域朝向美國東北部前進，許多地區出現暴雨強風現象，導致航班延遲。

根據世界航班追蹤網站FlightAware統計，截至美東時間今天下午5時30分，全美有4423架航班延遲，131架次取消。大雨與強風預計影響美國中西部、東北部以及東南部超過百萬名旅客。

美國汽車協會（AAA）日前預估，今年感恩節約有450萬人選擇搭機，比去年多出33萬人。美國運輸安全局（TSA）統計，自感恩節前最後一個週末以來，每天都有超過200萬人次通過機場安檢，22日約230萬人次，僅略低於2019年同期的243萬人次。（編輯：林憬屏）1111128