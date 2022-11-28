助中前美飛官在澳洲遭嚴押 律師：疑華府介入

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（中央社雪梨28日綜合外電報導）前美國陸戰隊飛官杜甘（Daniel Edmund Duggan）的律師在今天庭審後表示，杜甘在澳洲的監獄受到「極端嚴格」的羈押，同時還得對抗美國司法部一場秘密的引渡戰。

法新社報導，杜甘10月21日在澳洲新南威爾斯州（New South Wales）被捕，就在同一週包括英國和澳洲都對中國試圖招募西方退役飛官大肆警告。

相關企業資料顯示，54歲的杜甘在被捕前曾在中國居住和工作約5年，不過美國政府並未公開他涉嫌犯罪的細節。

被告的辯護律師米拉里斯（Dennis Miralis）表示，現為澳洲公民的杜甘在雪梨一處戒備森嚴的設施內被列為「因涉極端高風險而需行動受限的被押者」，要取得書寫用品和醫療都被拒絕。

米拉里斯當庭說：「他目前甚至無法拿到筆寫他的訴狀。」

他之後在庭外告訴記者：「讓一名澳洲公民受到最嚴格的囚徒限制，就像被判犯下恐怖主義罪行者一樣，根本前所未見。」

米拉里斯在法庭外表示，美國政府的「外來干預」或許可解釋為何他的當事人受這種待遇。

他說：「我們擔心可能有一些外來干預，鼓勵矯正機關採取這樣的大動作。」

美國政府尚未正式根據澳洲的引渡法提出請求。

代表美國政府出庭的律師葛洛佛（Trent Glover）表示，司法部將在12月20日前提出引渡請求。

他在庭上說：「從美方角度來看，這只不過是一個尋常的引渡程序。」（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111128