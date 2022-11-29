美國網購星期一業績將創新高 可望達116億美元

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（中央社紐約28日綜合外電報導）根據初步估計，美國最大網購日「網購星期一」的銷售額可能達到創紀錄的116億美元，儘管家庭預算因高通膨吃緊，但從睡衣到AirPods等產品的折扣，還是吸引買家按下購買鍵。

路透社報導，奧多比分析公司（Adobe Analytics）的預測估計，今年銷售額將比前一年高出多達8.5%，達到116億美元（約新台幣3622億元）。這樣的漲幅很大程度可歸因於通貨膨脹，美國10月通膨率達7.7%，為自1月以來最低。

特爾西顧問集團（Telsey Advisory Group）分析師費德曼（Joseph Feldman）說：「如果扣除近兩位數的通膨率，將得出持平的實際數據，表現真的不算太糟。」

奧多比分析公司分析美國百大網路零售業者85%的業績，來衡量電子商務的表現。奧多比與萬事達卡（MasterCard）Spending Pulse預計將於明天公布更新的網購星期一（Cyber Monday）消費預估數字。

美國人忍了好幾週不為節日購物，希望能在感恩節過後找到更低的降價折扣。自10月初以來，零售業者推出優惠方案與折扣，吸引民眾掏錢購物。

Spieckerman Retail零售諮詢公司總裁斯皮克曼（Carol Spieckerman）說：「購物者預期會有更低的折扣，也較不輕易入手華麗商品，紛紛等到假期旺季結束後才出手。」

達吉特網站（Target.com）今天打出廣告，風火輪小汽車（Hot Wheels）玩具與節日裝飾品的折扣多達40%，亞馬遜公司（Amazon.com）推出高階手錶與飾品的促銷廣告，折扣達60%。

沃爾瑪（Walmart）與百思買（Best Buy）網站也讓部分筆記型電腦與電視降價數百美元。

奧多比表示，整體而言，購物民眾可發現電腦訂價折扣多達27%，幾乎所有其他類別的商品折扣都可達兩位數，包括服飾、玩具與家具。

根據電商分析公司DataWeave提供的數據，隨著通膨率處於數十年高點，許多種類商品的價格上漲速度比促銷速度快，消費者仍必須忍痛掏出更多錢購買搶手產品。

從感恩節到網購星期一這5天，奧多比估計網購金額將成長2.8%，達到348億美元。網購星期一是感恩節假期購物季最繁忙的日子之一。

由於美國部分地區天氣嚴寒，在黑色星期五（Black Friday）到實體店與購物中心逛街的人潮比一般來得稀少。

根據奧多比分析公司，去年，網購星期一的銷售額下滑1.4%，主因零售業者提早推出節日促銷，以避免在全球航運危機期間面臨產品短缺窘境。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1111129