迪士尼回鍋執行長艾格：第一要務讓串流平台獲利

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（中央社加州貝班克28日綜合外電報導）媒體娛樂巨擘迪士尼公司（Walt Disney）回鍋剛上任的執行長艾格（Bob Iger）今天表示，他最優先要務之一就是讓公司串流平台事業獲利。

艾格推動迪士尼全力發展串流平台，以及推出公司招牌業務Disney+。但艾格坦承，衡量公司成功的標準已經改變，華爾街投資者現在關注的是盈利能力，而不僅是訂戶數的成長。

根據路透社所見談話紀錄，艾格在加州貝班克（Burbank）迪士尼總部的一場會議上說：「與其透過積極行銷、在內容上積極花錢來追求（訂戶數增長），我們不如開始追求公司獲利。」

「為了實現這一目標，我們必須非常、非常認真地審視我們所有業務的成本結構。」

迪士尼董事會在解雇前執行長包正博（Bob Chapek）後，於11月20日宣布任命艾格為執行長。包正博曾是艾格2020年去職前親選的執行長，但掌舵公司兩年後，失去高階主管的支持。

在迪士尼片場講台上，艾格說，他帶著一種緊迫感回到他曾經帶領了15年的迪士尼。他說，他最近一直在聽林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）所作音樂劇「漢密爾頓」（Hamilton），他為劇中歌曲「我錯過了什麼？」（What'd I Miss?）所震撼。

艾格表示：「情況已經回不去了，事情發生了很多變化。但陽光依然燦爛。」

艾格在接受提問時回答說，他被請回迪士尼工作兩年，這是個「意外驚喜」。而首先，他最關注的是原創力。

他的前任包正博在迪士尼掌舵期間，經歷了一段坎坷時期，儘管大家認為，包正博曾帶領公司度過了疫情最嚴重時期。

艾格表示，他打算在評估迪士尼成本結構的同時，維持包正博制訂的凍結招聘。但艾格並未透露旗下主要業務部門「迪士尼媒體和娛樂發行」（Disney Media and Entertainment Distribution）的重組時間表。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1111129