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2023年民主峰會 美將與荷韓等國共同主辦

2022/11/30 09:35
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）白宮今天宣布將於2023年3月舉行國際「民主峰會」（Summit for Democracy），峰會共同主辦國包括哥斯大黎加、荷蘭、韓國以及尚比亞。

白宮表示，這場繼2021年首度舉辦後再度召開的峰會，將展示民主國家有能耐應付「全世界最急迫的挑戰」。

法新社報導，美國總統拜登已將民主政體與諸如中俄等專制國家間的競爭，作為他執政的主軸。

這項議題對拜登來說也有著切身的感觸，因為他2020年大選擊敗共和黨籍前總統川普後，自身任期是在川普試圖推翻大選結果的陰影下展開的。

根據民主峰會共同主辦國發布的聯合聲明，「我們目前身處的年代，定義性特徵是負責、透明治理遭遇種種挑戰。從侵略戰爭到氣候變遷、社會不信任及科技轉變，再清楚不過的是，無論全球哪個角落，民主都需要從上至下不同層級的擁護者」。

這場民主峰會的消息一出，再度升高各界對高齡80歲的拜登2024年是否尋求連任的臆測。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1111130

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