加拿大總理：中國人民應獲准抗議及表達自己意見

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（中央社渥太華29日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，在中國的每個人都應獲准抗議和表達自身意見，加拿大人正密切關注中國人民抗議清零政策的發展。

路透社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發迄今進入第3年，嚴格的封控政策引起中國各地民眾不滿，衍生成中國國家主席習近平自10年前掌權以來最大的公民抗命浪潮。

杜魯道在渥太華告訴記者：「加拿大人正密切觀察情勢發展。」「在中國的每個人都應獲准表達自己的意見、分享自身觀點和提出抗議。」

他說：「我們將持續確保中國知道我們挺身維護人權的態度，我們將與正在表達自己意見的民眾站在一起。」

北京和上海昨天出動警察防阻抗議潮擴大，這些示威活動已經擾亂數以百萬計人民的生活、傷害經濟，並短暫引發要習近平下台的罕見呼聲。

中國外交部指出，人民行使權利和自由必須是在法律框架之內。

中國駐多倫多（Toronto）領事館外今天也發生群眾示威，約有40人持橫幅、旗幟和擴音喇叭聚集在此，反覆高呼「西藏自由！中國自由！香港自由！」及「習近平下台！」

其中幾人手裡拿著的白色紙張，已成為在中國的反抗象徵；這項策略部分是為了逃避審查或逮捕。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1111130