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匈牙利補考沒過 歐盟執委會建議凍結逾4000億撥款

2022/11/30 22:25
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（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天指出，由於匈牙利無法履行符合歐盟法治標準的承諾，建議將對布達佩斯133億歐元（約新台幣4252億元）撥款凍結。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指出，在有關起訴決定方面，匈牙利尤其無法履行改革以確保司法體系公正的承諾。

歐盟成員國得於12月19日前表決是否支持、反對或修正這項建議。

歐盟執委會在聲明中指出，「匈牙利在改革上進展不足」，承諾於11月19日最後期限前兌現的補救措施其中一部分「未能充分踐履」。

歐盟執委會因此維持先前警告，將共同財政預算中對匈牙利撥款的65%予以暫停，合75億歐元。

同時，歐盟新冠肺炎恢復基金中的58億歐元也予以凍結，直到匈牙利證明將可符合27項改革「超級里程碑」為止，尤其是在司法問題上的標準。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在記者會中表示：「這些『不可或缺的里程碑』必須全數徹底貫徹，匈牙利才可以提出撥款請求。」

「如果無法落實，將會擋下全數撥款，後續撥款也是。簡而言之，在『不可或缺的里程碑』適當落實之前，不會有資金流動。」

布達佩斯曾試圖阻止歐盟就俄羅斯揮軍烏克蘭延長制裁。匈牙利在能源上依賴莫斯科，雙邊關係良好。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111130

#歐盟
#匈牙利
#歐盟執委會
杜姆布羅夫斯基斯
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