泰國將實施駕駛點數計畫 多次違規就吊銷駕照

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（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）為了促進道路安全，泰國將從明年1月9日開始啟動駕駛點數計畫，政府會依照不同的違規行為扣駕駛點數，點數扣光就暫時吊銷駕照90天，3年內被暫時吊銷4次就會被永久吊銷駕照。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，泰國皇家警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）昨天表示，每一個駕駛一開始會有12點，如果駕駛違反交通規則或是沒有繳交罰款，就會被扣點。

扣點分為4個層級，舉例來說，駕駛如果超速、騎車開車時使用手機、開車沒有繫安全帶、騎車沒有戴安全帽、違規停車、斑馬線沒有禮讓行人、騎車上人行道、沒有禮讓救護車以及變換交通標誌燈號時未減速或停車會被扣1點。

駕駛如果闖紅燈、逆向開車騎車或是無照駕駛會被扣2點；如果在街道上飆車以及肇事逃逸，會被扣3點；酒駕或是吸毒後駕駛會被扣4點。

丹隆薩指出，如果騎士的點數全部被扣完，就會被暫時吊銷駕照90天，如果一個人在3年被吊銷駕照4次，那麼他就會被永久吊銷駕照。

陸路交通局局長齊如（Chirute Visalachitra）表示，設置點數制度的目的是要避免騎士們一犯再犯，以促進道路安全。

齊如指出，駕駛被扣的點數在1年之後會自動恢復，如果駕駛的點數在6點以下者可以要求上教育訓練課，好讓點數恢復。（編輯：周永捷）1111202