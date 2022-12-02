接獲威脅包裹和郵件 烏克蘭駐外使館奉命加強安全

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭外交部今天表示，烏國駐若干國家大使館接獲「血腥包裹」，內有動物眼球，外長已指示使領館加強安全。先前西班牙一些地點也接獲炸彈郵件，包括首都馬德里的烏克蘭使館。

路透社報導，烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）說，這些包裹浸泡過一種顏色和氣味特別的液體，分別寄往烏國駐匈牙利、荷蘭、波蘭、克羅埃西亞和義大利大使館，以及烏國駐義大利那不勒斯（Naples）和波蘭克拉科夫（Krakow）總領事館與駐捷克布爾諾（Brno）領事館。

尼柯蘭科在臉書貼文說，「我們正在研究這個訊息的含意」；並說，外長庫列巴（Dmytro Kuleba）已下令所有相關的使領館，加強安全措施。

本週已有6封炸彈郵件寄給西班牙境內的收件人，包括西國總理桑傑士（Pedro Sanchez）和馬德里的美國大使館，促使西國加強了安全措施。

尼柯蘭科說，烏克蘭駐教廷大使居住公寓的大門遭到破壞。烏克蘭羅馬大使館消息人士表示，使館大門前留有糞便。

尼柯蘭科並表示，烏克蘭駐哈薩克大使館接獲炸彈威脅，結果證實虛驚一場。

他說，烏克蘭駐美國大使館接獲一封郵件，內有一篇批評烏國的文章；而這封郵件與其他多數郵件相同，都是從某一個歐洲國家寄出，但他並未詳加說明。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111202