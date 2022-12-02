佐科威：台韓經濟養成外國依賴 是印尼效法對象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅加達2日綜合外電報導）印尼總統佐科威今天表示，台灣和韓國展現讓全球依賴的經濟優勢，是印尼效法對象；但印尼不會採取全然開放的經濟模式，因為拉丁美洲正是走這條路，致經濟成長被拖慢數十年。

佐科威（Joko Widodo）在印尼首都雅加達舉行的一場企業論壇致詞時指出，亞洲工業化程度最高的經濟體找到了一條達到高收入地位的另類途徑，而他想讓印尼仿效。

彭博（Bloomberg News）報導，佐科威以台灣和韓國為例。他說，台灣成功發展半導體晶片產業，韓國則著重發展數位硬體產品。「它們具有專注度、策略性與競爭力，這是我們有必要持續效法的一套系統。」

而佐科威想讓印尼應用學到的首要經驗，是「讓其他國家依賴我們」。

印尼雖是全球最大鎳與棕櫚油生產國，但也正賣力推動讓大宗商品產業進化，以提升在產業鏈中的價值，並讓國家經濟減少對原物料出口的依賴。

佐科威說：「我們也擁有許多國家需要的產品，例如鎳、銅、鋁土礦和錫。」

佐科威表示，拉丁美洲選擇了錯誤道路，「經過50、60、70多年後，這些國家還一直處於發展中」，而非達到已開發國家地位。反觀韓國和台灣則在相對短時間內便躋身收入較高國家。

佐科威還提醒，印尼不要封閉的經濟模式，但若完全開放，可能造成經濟仰賴價值較低產品的出口。

他說：「如果我們跟著西方國家的腳步，就會永遠處於落後位置，永遠無法跟上。我們將保持經濟開放，但我們有必要能夠進行規劃，讓其他國家會依賴我們。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111202