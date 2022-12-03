美LGBTQI+人權特使訪印尼前 穆斯林組織反對喊停

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（中央社記者李宗憲雅加達3日專電）美國國務院LGBTQI+人權特使史登（Jessica Stern）原訂下週訪問印尼，但行前卻遭數個穆斯林組織反對而緊急取消，對此人權組織表示遺憾。

剛結束越南的訪問並前往菲律賓的史登，原訂7日抵達印尼訪問3天，卻在出發前夕，遭到印尼最高宗教機構伊斯蘭學者理事會（Indonesian Ulama Council）及穆罕默迪亞協會（Muhammadiyah）等數個宗教組織反對，美國政府昨天決定取消行程。

美國駐印尼大使館昨晚發布聲明表示，已決定取消人權特使史登訪問印尼的行程。聲明中寫道：「我們雖然期待繼續與宗教領袖、政府官員和民眾，就確保尊重LGBTQI+人權的議題進行對話，但在與印尼政府討論後，我們決定取消特使的訪問。」

聲明中強調，「世界各地的LGBTQI+人士遭不成比例的暴力與歧視，最重要的是能繼續對話並確保相互尊重，而不是假裝這些問題不存在。印尼與美國等國家能相互學習如何消除仇恨並確保為所有人打造更繁榮與包容的社會」。

LGBTQI+族群是指同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人等多元性別者。

人權觀察（Human Rights Watch）印尼研究員安德瑞亞斯（Andreas Harsono）對史登取消訪問印尼的行程感到相當遺憾。他向中央社說，印尼LGBT人士的權利在印尼是很重要的議題，有對話當然更好。他並且透露，原本預計與一些穆斯林學者及倡議人士為史登舉辦晚宴。

安德瑞亞斯說，宗教團體以伊斯蘭教義的名義拒絕同性戀，但伊斯蘭教對同性戀有很多解釋，少數穆斯林學者甚至同意同性婚姻，且為LGBT人權發聲，史登也理解這一點。

安德瑞亞斯強調，LGBT人士也是印尼公民，同樣享有異性戀公民的權利，即使這些穆斯林組織不同意同性婚姻，也應該針對LGBT人士被剝奪的權利進行討論，

他遺憾表示：「有對話，總比迴避與美國人權特使見面好。這對於LGBT和印尼的穆斯林群體都是錯失對話的一個機會。」

此前，伊斯蘭學者理事會表示，史登的訪問將損害印尼的宗教和文化價值。在昨天發布的聲明中稱，「我們是有信仰且文明的國家，我們被教導要尊重客人，但不能接受那些要來破壞我們國家宗教及文化的崇高價值的客人」。

理事會副主席阿巴斯（Anwar Abbas）向印尼媒體表示，LGBT的行為非常危險，因為它違反人類及人道主義，若允許這種行為，將導致人類在地球上滅絕。

印尼約87%的人信仰伊斯蘭教，是全球穆斯林人口最多的國家。許多伊斯蘭教派人士援引可蘭經（Quran）和相關教義，主張伊斯蘭不接受LGBT等性別認同跳脫傳統二分法的族群。（編輯：韋樞）1111203