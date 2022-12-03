安華攬爭議人物入閣 分析：為鞏固大馬聯合政府

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經歷波折終於當上馬來西亞首相的安華（圖）公布首批內閣名單，包括延攬貪汙官司纏身的阿末扎希擔任副首相，引發質疑。（路透社）

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（中央社記者侯姿瑩新加坡3日專電）經歷波折終於當上馬來西亞首相的安華公布首批內閣名單，包括延攬貪汙官司纏身的阿末扎希擔任副首相，引發質疑。分析指出，這是為了確保聯合政府穩定，卻也犧牲誠信及公信力。

綜合星馬媒體報導，安華（Anwar Ibrahim）上週就任首相後，昨天公布內閣名單，包括他本身在內，共有28位內閣部長今天下午宣誓就職。

然而，這波內閣名單引發外界不少質疑，包括由巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）擔任其中一位副首相，安華兼任財政部長，以及任命3位在這次大選落敗的政治人物擔任部會首長。

「海峽時報」（The Straits Times）指出，阿末扎希面臨47項貪汙指控，官司仍在審理，加上國民陣線（國陣）在這次大選慘敗，只拿下30席，內部也有不少壓力要阿末扎希辭去國陣主席。

報導分析，這波內閣名單意味著安華可能已確保他的聯合政府在短期內可維持穩定，但對於強調良善治理及反貪汙的希盟領袖而言，這是很大的政治成本。

聯合早報引述專家指出，相信這是安華為確保政府穩定的無奈之舉。若阿末扎希不當副首相，巫統可能四分五裂，在接下來的黨內選舉中，他可能落敗；如果最後由先前反對與希盟合作的巫統政治人物當選黨主席，「聯合政府就有可能倒台」。

馬來西亞星洲日報總主筆林瑞源也撰文表示，即使在反對聲浪下，安華仍讓阿末扎希入閣，這代表他把鞏固新政府的執政地位視為優先事項，而犧牲了誠信及公信力，未來政府恐在質疑聲中舉步維艱。

澳洲塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）亞洲研究學者詹運豪（James Chin）觀察，安華基於政治及個人因素，需要阿末扎希在內閣擔任副首相，以確保巫統支持安華領導的政府。另一方面，阿末扎希及巫統也需要內閣職務，建立一個比較大的平台來重建巫統形象。

他撰文分析，這般結盟關係的核心是強烈共同利益與好處，使其至少在未來一年都是政治穩定的聯盟關係。

此外，對於安華兼任財長一職，專家指出，這有助安華掌握資源，鞏固希盟在聯合政府的地位，進而抗衡來自巫統的壓力。

馬來西亞11月19日舉行大選，安華與前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的兩大主要陣營皆未取得過半席次。歷經數日僵局後，大馬國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）於同月24日任命當時的反對派領袖安華為首相。

安華率領的「希望聯盟」訴求反貪腐，在這次大選中拿下最多席次的82席，但未達籌組政府所需的112席門檻。慕尤丁的「國民聯盟」則取得73席。

希盟隨後獲得巫統領導的國民陣線支持，國陣握有30席，而贏得23席的砂拉越政黨聯盟後來也決定加入安華領導的政府。（編輯：馮昭）1111203