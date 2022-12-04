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白紙運動遭壓制 印度學者：隨時可能餘燼復起

2022/12/4 20:57（12/4 21:41 更新）
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「白紙運動」席捲全球，近百名旅居印度的藏人2日也持白紙在德里示威，聲援中國「白紙運動」，同時要求中國政府還給西藏人自由。中央社記者林行健德里攝 111年12月4日
「白紙運動」席捲全球，近百名旅居印度的藏人2日也持白紙在德里示威，聲援中國「白紙運動」，同時要求中國政府還給西藏人自由。中央社記者林行健德里攝 111年12月4日
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（中央社記者林行健新德里4日專電）因中國政府嚴苛COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封控政策而起的「白紙運動」，在中國多點開花。印度學者認為，即使民憤之火一時之間被中國政府撲熄，未來隨時可能餘燼復起。

印度中國問題專家、尼赫魯大學國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli），今天在印度「德干前鋒報」（Deccan Herald）發表文章說，「白紙運動」可被解讀為中國人民對中共新信條的挑戰，包括追隨「習核心」領導，以及以「習思想」為指引等。

謝鋼認為，在中共領導人習近平穩掌政權並控制國家恫嚇機器的情況下，這波「白紙運動」之火可能很快被撲滅，但從示威擴散至中國逾20座城市的情況來看，未來中國解封後，隨時可能以不同形式餘燼復起。

智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）3日在「組織者週刊」（Organiser Weekly）撰文說，「白紙運動」在中國多點開花，觀察點將是中共應對措施及習近平是否會結束封控。

但夏海娜認為，「清零」是習近平引以為傲的政策，儘管示威已衝擊到中共政權，習近平為免淪為「紙老虎」，非但不會鬆綁，反而會加大打壓力量，中國警方日前盤查民眾手機，許多示威者也逐一遭到清查，估計很快就會受到處分。

尼赫魯大學中國與東南亞研究中心教授狄伯杰（B. R. Deepak）在印度「週日衛報」（Sunday Guardian）表示，雖然「白紙運動」看似針對嚴苛的「動態清零」政策，但實則已延伸到政治層次，特別是自由與民主。

狄伯杰認為，由於中共掌握槍桿，「白紙運動」難以燎原，但中共若動武導致流血，形象必受重創。此外，示威群眾展現的明確政治意識，已播下「不服從」的種子，未來可能會陸續萌芽。

印度全國記者聯盟（NUJ）新聞與傳播學校校長克蘭迪（Vijay Kranti）同樣在「組織者週刊」撰文，指出中國的示威者甘冒上銬的風險發聲，這樣的勇氣是中國專家們過去很長一段時間難以想像的。

克蘭迪說，雖然習近平可以仿效1989年天安門事件，以坦克車鎮壓「白紙運動」，但現代中國年輕人已與當年不同，他們熟悉網路，只要一個按鍵就有可能把微弱的抗議聲化成雷鳴海嘯。（編輯：陳惠珍）1111204

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