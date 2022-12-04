菲律賓擬設主權基金 小馬可仕當主席引疑慮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電）菲律賓眾議院銀行委員會1日通過，將建立菲律賓國家主權財富基金公司，並由總統小馬可仕擔任主席。不過，多位參眾議員對如何避免這筆達2750億披索（約新台幣1506億元）的基金遭濫用表達疑慮。

馬尼拉公報和GMA新聞網等媒體報導，眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）、眾議員桑德羅．馬可仕（Sandro Marcos）和另外4名眾議員於11月28日提案，尋求建立菲律賓國家主權基金馬哈利卡（Maharlika）財富基金。

根據這項法案，菲國主權基金其中1250億披索將來自政府服務保險系統（GSIS），其他來源包括社會安全保險系統（SSS）、菲律賓土地銀行、菲律賓開發銀行（DBP）和財政部。

羅慕德斯是小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的表弟，桑德羅．馬可仕是小馬可仕長子。

桑德羅表示，是小馬可仕「告訴我們的立法-行政發展諮詢委員會（LEDAC），他想創建一個主權財富基金。這原本可以藉由行政命令來達成，但如果透過行政命令來完成（創建主權基金），我們的總統憂心它只能持續6年。如果藉由立法通過，我想至少到了下屆政府基金能更健全」。

不過，眾議院少數黨副領袖達沙（Paul Daza）認為，這項法案條款使總統對主權基金流向擁有過多控制權。

達沙說，總統擔任主權基金公司主席「將允許總統管理一個基金…（這是）出售大型政府資產的盈餘」，等於奪取國會審核政府開支流向的權力。另外，主權基金獨立董事會成員不應由總統任命，「總統任命的董事不是獨立的」。

小馬可仕長姐、參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）憂心，類似馬來西亞主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）的貪污醜聞可能在菲律賓重演。

艾米說，一馬發展公司醜聞「真的是一場災難」，使整個政府和馬來西亞獨立後就存在的政黨在選舉慘敗。「讓我們仔細思考這是否是正確的時機，菲律賓是否已準備好擁有自己的主權基金。」

反對派參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）則質疑，馬哈利卡主權基金可能成為馬可仕家族專制復辟手段。

「馬哈利卡」意謂「貴族」或「自由人」。反對派人士指前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）執政時期用這個名詞宣揚專制統治。

她表示：「光是聽到『馬哈利卡』這個詞就讓我不寒而慄，這是戒嚴獨裁的遺產。」

漢迪夫洛斯也說，政府服務保險系統和社會安全保險系統雖然是國家基金，但只是國家為公民管理他們的養老金，章程規定非常嚴格。政府要使用這些資金做為主權基金來源，須三思而後行。（編輯：陳惠珍）1111204