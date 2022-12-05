當局稱廢除道德警察 伊朗民權活躍人士質疑並駁斥

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）支持民眾抗議運動的活躍人士今天駁斥伊朗伊斯蘭共和國正在解散其惡名昭彰的道德警察這一說法，堅稱當局對女性穿著的限制並沒有改變。還有人在社群媒體號召發動3天罷工。

法新社報導，22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）在德黑蘭被道德警察逮捕後死亡所引發的國內動亂浪潮，已持續兩個多月。

艾米尼被控藐視伊朗嚴格的服裝規定，這項規定要求婦女戴頭巾、穿著樸素衣服。她的死所引發的抗議活動，已演變成1979年伊斯蘭革命以來，對政權最大的挑戰。

伊朗檢察總長蒙塔茲瑞（Mohammad Jafar Montazeri）上週末出人意料地表示，正式名稱為「指導巡邏隊」（Gasht-e Ershad）的道德警察已經廢除。

但活躍人士對他的說法持懷疑態度，他似乎是在某個會議上隨口回答一個問題，而不是對內政部所管轄的道德警察明確發出公告。

此外，他們宣稱廢除道德警察不會改變伊朗的頭巾政策，只是執行策略的轉變。頭巾政策是伊朗宗教領導高層的重要意識形態支柱。

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總部位在美國的人權組織「阿卜杜拉赫曼．博魯曼德中心」（Abdorrahman Boroumand Center）共同創辦人博魯曼德（Roya Boroumand）告訴法新社，對現在要求徹底更換政權的抗議者來說，廢除道德警察「可能太少，也太晚了」。

她表示：「除非他們取消對女性服裝的所有法律限制以及控制公民私生活的法律，這只是個公關舉措。」她說：「沒有什麼能阻止其他執法機構」維護和執行「這些歧視性法律」。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111205