日本沖繩人氣關東煮女店主 疑遭女兒女婿殺害

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日本沖繩縣那霸市「東大關東煮」的58歲女店主長濱美也子遭人殺害，店門口已貼上關店公告。（共同社）

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本沖繩縣那霸市一間人氣關東煮老店女店主8月遭殺害，沖繩縣警方經過數月調查，今天依殺人罪嫌逮捕女店主的34歲女兒許田美香及34歲女婿許田盛哉，並成立搜查本部。

日本產經新聞報導，店名「東大關東煮」的58歲女店主長濱美也子，今年8月9日左右遭人勒斃。

東大關東煮位於沖繩都市單軌電車線安里站附近餐飲店林立的「榮町」，日本旅遊書也有介紹。店家鐵門今天依舊緊閉，上面張貼著關店公告。

在附近販售食材的店家表示，從20多年前就批發蔬菜給這間關東煮店，「女店主是很認真且堅持製作料理的人，不像是會遭遇麻煩的人，難以置信」。

讀賣新聞報導，參與調查的相關人士表示，女店主8月上旬被朋友發現倒臥室內，之後確認死亡。警方從現場及遺體狀況等研判可能是刑事案件並展開調查。

這間關東煮店曾獲媒體報導，是當地老字號店家，經常可以看到觀光客大排長龍。女店主友人等人表示，雖然以前店內有雇人幫忙，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後就只剩女店主一人負責店內所有工作。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1111206