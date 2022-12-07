日本沖繩弒母案 犯嫌事前曾搜尋完全犯罪關鍵字

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本沖繩人氣關東煮老店女店主遭殺害案件，沖繩縣警方6日逮捕涉案的死者女兒及女婿，震驚當地社會，目前傳出這兩名弒母犯嫌做案前曾在網路上搜尋「完全犯罪」等關鍵字。

「東大關東煮」的58歲女店主長濱美也子，今年8月9日左右遭人勒斃。沖繩縣警方經過數月調查，12月6日依殺人罪嫌逮捕女店主的34歲女兒許田美香及34歲女婿許田盛哉，並成立搜查本部。

東大關東煮位於沖繩都市單軌電車線安里站附近餐飲店林立的「榮町」，日本旅遊書也有介紹。店家鐵門今天依舊緊閉，上面張貼著關店公告。

日本電視台（Nippon TV）報導，兩名犯嫌今天下午將被移送檢方偵辦。參與調查的相關人士表示，警方調查兩名犯嫌使用網路的紀錄時，發現在案發前曾搜尋「完全犯罪」等關鍵字，蒐集相關資訊。

8月案發後警方曾朝意外或刑案兩個方向進行調查，案發時間正好是日本一年一度的盂蘭盆節期間，死者被發現倒臥在建物2樓，脖子留有勒痕。

警方從案發現場發現疑點研判，應是有人故布疑陣，將死者偽裝成自殺的樣子，認定為殺人事件。後來根據監視錄影器畫面及通聯紀錄等證據，進一步鎖定死者女兒與女婿涉有重嫌。

警方還發現，女店主預計8月9日起休息5天，她在8月8日傍晚還跟朋友說「明天開始休假」。研判犯嫌為了讓案件能晚一點被發現，所以選定連假期間做案，應是事前擬定詳細計畫。

至於犯嫌做案動機，警方研判有可能是覬覦死者財產，正詳細調查中。

琉球新報報導，警方為避免影響調查，並未說明兩名犯嫌是否坦承犯行。

相關人士透露，犯嫌是獨生女，一直以來很受死者寵愛。犯嫌夫婦在死者生前獲得大量金錢資助，過著與收入不符的生活方式。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1111207