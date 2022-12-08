更多編輯台推薦新聞：
BBC發布2022百大女性 證嚴法師入榜
國際

BBC發布2022百大女性 證嚴法師入榜

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂
運動

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂

近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零
生活

近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美國防部90億美元雲端合約 微軟等4公司雨露均霑

2022/12/8 14:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國防部今天宣布，已把價值90億美元的雲端運算合約交由亞馬遜、谷歌（Google）、微軟與甲骨文（Oracle）執行。前一個合約讓其中兩家公司陷入糾紛，已於去年7月取消。

五角大廈在聲明中說，「聯合作戰雲端能力」（Joint Warfighting Cloud Capability, JWCC）是「授予多家公司的合約，將讓國防部有機會透過雲端服務提供商，直接取得商業雲端能力與服務」。

國防部發言人麥納蒂（Jessica McNulty）跟法新社說，聯合作戰雲端能力「由4份合約組成，總金額上限為90億美元（約新台幣2785億元）」。

五角大廈去年7月表示，已取消價值100億美元的「聯合組織防衛基礎」（Joint Enterprise Defense Infrastructure program, JEDI）雲端運算合約，迴避亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）之間的激烈紛爭。

美國國防部表示，那份合約遭到取消，是因為不再符合當前需求，國防部將為新的「多方雲端/多方供應商」運算合約展開程序。

微軟2019年年底贏得這份合約，隨後亞馬遜提出挑戰，理由是時任總統的川普有報復心態的政治活動，可能不當影響合約競標結果。

亞馬遜聲稱，川普對亞馬遜與其執行長貝佐斯（Jeff Bezos）懷有報復意圖，因此亞馬遜才被屏蔽於合約之外。

由於亞馬遜網路服務（Amazon Web Service）主宰雲端運算領域，且亞馬遜已向中央情報局（CIA）等政府機關提供機密服務，因此亞馬遜一直被視為替聯合組織防衛基礎提供技術的主要競爭者。

官員當時說，政府將重新來過，以取得最先進技術，而非在面臨訴訟時繼續推動這項合約。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1111208

#亞馬遜
#國防部
#微軟
亞馬遜
亞馬遜史上最大裁員 傳本週萬人被炒魷魚 貝佐斯身家逾3兆 受訪透露將捐出大部分
川普
華諾克連任喬治亞州參議員 民主黨在參院占上風 獲甘迺迪中心榮譽獎 喬治克隆尼：沒想過有這天
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族