美國防部90億美元雲端合約 微軟等4公司雨露均霑

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國防部今天宣布，已把價值90億美元的雲端運算合約交由亞馬遜、谷歌（Google）、微軟與甲骨文（Oracle）執行。前一個合約讓其中兩家公司陷入糾紛，已於去年7月取消。

五角大廈在聲明中說，「聯合作戰雲端能力」（Joint Warfighting Cloud Capability, JWCC）是「授予多家公司的合約，將讓國防部有機會透過雲端服務提供商，直接取得商業雲端能力與服務」。

國防部發言人麥納蒂（Jessica McNulty）跟法新社說，聯合作戰雲端能力「由4份合約組成，總金額上限為90億美元（約新台幣2785億元）」。

五角大廈去年7月表示，已取消價值100億美元的「聯合組織防衛基礎」（Joint Enterprise Defense Infrastructure program, JEDI）雲端運算合約，迴避亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）之間的激烈紛爭。

美國國防部表示，那份合約遭到取消，是因為不再符合當前需求，國防部將為新的「多方雲端/多方供應商」運算合約展開程序。

微軟2019年年底贏得這份合約，隨後亞馬遜提出挑戰，理由是時任總統的川普有報復心態的政治活動，可能不當影響合約競標結果。

亞馬遜聲稱，川普對亞馬遜與其執行長貝佐斯（Jeff Bezos）懷有報復意圖，因此亞馬遜才被屏蔽於合約之外。

由於亞馬遜網路服務（Amazon Web Service）主宰雲端運算領域，且亞馬遜已向中央情報局（CIA）等政府機關提供機密服務，因此亞馬遜一直被視為替聯合組織防衛基礎提供技術的主要競爭者。

官員當時說，政府將重新來過，以取得最先進技術，而非在面臨訴訟時繼續推動這項合約。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1111208