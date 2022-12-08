出席槍枝受害者年度守靈 拜登：暴力撕裂國家靈魂

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統拜登今天在槍枝暴力受害者守夜活動上主持了默哀儀式，並呼籲對常被用於大規模槍擊案的軍用型武器祭出禁令。

法新社報導，拜登在華府一間教堂為所有槍枝暴力受害人舉行年度全國守夜儀式時表示，日益頻繁的大規模槍擊案正在撕裂這個國家。

拜登嚴肅地說，「暴力徹底撕裂了靈魂，撕裂了這個國家的靈魂」。

拜登提及自身的家庭悲劇，包括多年前一場車禍帶走了他的第一任妻子和當時尚在襁褓中的女兒，後來長子又因腦癌離世。拜登說，他對大規模屠殺案的倖存者感同身受，例如2012年康乃狄克州小學屠殺案，當時導致26人殞命，其中20人是年僅6、7歲的孩童。

情緒明顯起伏的拜登說：「每個人都不一樣，但我懂那種感受。彷彿胸口有個黑洞，你被拖進去，永遠都不知道哪裡才有出口。」

拜登提到，在執政2年期間裡，他設法讓國會通過「30年來最重要的槍枝法律，但這仍然不夠」。這道法律擴大了對購槍者的身家背景調查，並加強措施來讓槍枝免於落入可能具有危險性的人們手中。

拜登再度呼籲恢復一項更為嚴苛、早在2004年便過期的法律，該法禁止具備大型彈匣的軍用型步槍，包括AR-15步槍；AR-15步槍在合法槍枝愛好人士中相當暢銷，但也經常淪為大規模槍擊案中，槍手用來行凶的武器。

拜登指出，這條法律於1990年代上路後，「挽救了許多人的生命」。

攻擊性武器禁令多由共和黨反對派擋下，理由是擁有槍枝是憲法基本權利。拜登執政期間，聯邦眾議員今年通過一道禁令，但由於民主黨在參院僅占些微多數，禁令未能在參院通過。

後來，國會一直未能通過新的禁令，不過拜登堅稱：「我們可以再來一次」。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1111208