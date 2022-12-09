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葉倫：對訪中持開放態度 尋求加深美中經濟往來

2022/12/9 08:45
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（中央社德州沃斯堡8日綜合外電報導）美國財政部長葉倫今天表示，她對訪問中國持「開放」態度，在美中兩國領袖上個月會晤後，她希望加深與中國的經濟往來；這番話表明雙邊緊張局勢有可能緩和。

路透社報導，葉倫（Janet Yellen）說：「我沒有訪問中國的明確計畫，但我當然持開放態度，並期待進行比我們過去一、兩年更為密切的互動。」

葉倫參觀印刷和鑄幣局（Bureau of Engraving and Printing）在德州的一家貨幣工廠後告訴記者，未來與中國官員會談可能探討的話題是，中國需要更充分參與向中國國有銀行大量借款、陷入困境的貧窮國家和開發中國家的債務重組工作。

葉倫表示，她曾向主管經濟的政治局委員、即將離任的國務院副總理劉鶴和其他官員提出債務重組問題，但沒有看到太大的進展。

她說：「我希望他們能夠理解減免債務的必要性，在債務不可持續時進行重組，這可能是未來會談的一個議題。」

美國總統拜登與中國國家主席習近平上個月在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會上對談3小時，坦率地討論台灣和北韓議題，試圖防止緊張局勢升級為新的冷戰。

2天後，葉倫會見了中國人民銀行行長易綱，這是她上任後首次與中國高級官員面對面會談，雙方討論議題廣泛，涉及中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖政策、房地產市場動盪和其他總體經濟問題。她說，希望未來能增加與中國的經濟往來。

葉倫在德州還表示，中國在調整防疫政策上面臨「非常複雜的問題」，這些防疫政策已導致經濟成長放緩，她建議使用西方國家開發的mRNA（傳訊核醣核酸）疫苗，可能會有所幫助。

葉倫也說，中國疫情形勢的正向改變，或許能推動經濟成長「回升」。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111209

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