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烏克蘭：俄砲擊整條烏東前線 似想鞏固到手土地

2022/12/9 13:46
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（中央社烏克蘭巴赫姆特8日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊今天砲擊烏東頓內茨克地區整條前線，似是克里姆林宮收縮企圖，退而求其次僅想確保目前所到手土地的又一信號。

路透社報導，頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在電視採訪中表示，最激烈的戰鬥是在巴赫穆特（Bakhmut）和阿夫迪夫卡 （Avdiivka）2鎮附近。

他說砲火猛擊巴赫穆特西南托列茨克鎮（Toretsk），造成平民1死，12座建築受損。

基里蘭科說「整條前線都遭砲擊」，俄軍也試圖推進並接近利曼（Lyman）。烏軍上月奪回利曼，是俄羅斯2月底侵烏以來所遭受的一連串挫折之一。

路透社目睹在巴赫穆特和鄰近盧甘斯克（Luhansk）州的其他頓內茨克地區，烏克蘭軍隊用多管火箭反擊。

哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleh Synehubov）在社群媒體Telegram上說，今晚烏克蘭防空部隊擊落數枚朝哈爾科夫州（Kharkiv）而來的飛彈。

路透社表示他們無法核實前述相關戰場報告。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1111209

#路透社
#基里蘭科
#利曼
基里蘭科
烏克蘭巴赫姆特遭俄軍攻擊 7名平民喪生 俄軍砲擊烏克蘭東部前線城市 至少造成7死8傷
利曼
俄軍節節敗退 失去戰略要地伊久姆又被迫撤離利曼 車臣領袖籲莫斯科用核武 傳白宮考量斬首除蒲亭
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