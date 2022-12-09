烏克蘭：俄砲擊整條烏東前線 似想鞏固到手土地

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（中央社烏克蘭巴赫姆特8日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊今天砲擊烏東頓內茨克地區整條前線，似是克里姆林宮收縮企圖，退而求其次僅想確保目前所到手土地的又一信號。

路透社報導，頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在電視採訪中表示，最激烈的戰鬥是在巴赫穆特（Bakhmut）和阿夫迪夫卡 （Avdiivka）2鎮附近。

他說砲火猛擊巴赫穆特西南托列茨克鎮（Toretsk），造成平民1死，12座建築受損。

基里蘭科說「整條前線都遭砲擊」，俄軍也試圖推進並接近利曼（Lyman）。烏軍上月奪回利曼，是俄羅斯2月底侵烏以來所遭受的一連串挫折之一。

路透社目睹在巴赫穆特和鄰近盧甘斯克（Luhansk）州的其他頓內茨克地區，烏克蘭軍隊用多管火箭反擊。

哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleh Synehubov）在社群媒體Telegram上說，今晚烏克蘭防空部隊擊落數枚朝哈爾科夫州（Kharkiv）而來的飛彈。

路透社表示他們無法核實前述相關戰場報告。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1111209