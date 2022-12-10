分析：人民幣結算石油交易等合作 不應盲目樂觀

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（中央社台北10日電）中國國家主席習近平近日訪問沙烏地阿拉伯並出席中阿峰會，引起關注。有分析說，峰會雖取得重要意義，但北京對於沙烏地等國與美國產生磨擦以及人民幣結算石油交易等議題，不應盲目樂觀。

習近平近日對沙烏地阿拉伯進行國是訪問，並出席首屆中國－阿拉伯國家、中國－海灣阿拉伯國家合作委員會兩個峰會，引起國際社會高度關注。有評論形容，這是中國至今面向阿拉伯世界規模最大、規格最高的外交行動。

對此，香港經濟日報網今天報導，北京大學外國語學院阿拉伯語系主任、中東研究中心主任吳冰冰認為，這次中阿峰會的重要意義突出表現在政治外交層面。

吳冰冰表示，此前中國與中東國家的關係都在雙邊層次，這次峰會正式將雙方關係從雙邊提升至一對多邊，以機制化方式加以鞏固，包含中國與阿拉伯國家區域性多邊機制、中國與海灣合作委員會的次區域多邊機制以及中國與沙烏地阿拉伯等國家的雙邊機制等明確層次和結構。

經濟方面，外界關注能否達成。吳冰冰認為，建設中海自貿區好處大，但難度也不小，因為中海自貿區的建設並非單純經貿問題，實際上涉及更深層的政治關係和戰略互信。目前主要困難在於海灣國家之間關係和互信不足，而重建需一定時間。

至於安全層面，中國提出開放包容的中東安全新架構。吳冰冰認為，新架構起步階段，應特別關注兩大問題：一是巴勒斯坦問題，二是跨海灣的安全安排問題（伊朗與沙烏地關係）。以這兩個問題為切入口，就能抓住當前中東問題的核心和關鍵。

吳冰冰表示，中國在中東問題上應保持「積極的平衡」外交理念；反過來也應意識到，中東國家在中美之間做的也是平衡外交。當前海灣國家對美國依賴還是很深，中國不應過於樂觀，對中東國家與美國的一些摩擦，不宜過分誇大解讀；對於中阿合作中的一些重要議題，例如熱議的「石油人民幣」，也要有更全面審慎的思考，並做好充分政策準備。

吳冰冰解釋，中東是具有重要戰略作用的地區，美國可能有一定程度的戰略收縮，但不會無底線，因為只有維持在中東的存在，才能保證與印太、歐洲的對接；但中東的重要性並非完全由美國界定和塑造，而是由地區和全球格局互動所塑造，過程中，中國也是關鍵一方。

吳冰冰說，對於與中國的合作，中東國家普遍期待和歡迎，但這並不意味中東國家要完全脫離美國，「中東國家也想搞平衡外交，首要的指向是大國平衡」。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1111210