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英國屬地澤西島民宅爆炸1死數人失蹤 搜救進行中

2022/12/10 20:06
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英屬海峽群島（Channel Islands）澤西島（Jersey）警方今天表示，澤西島首府聖赫列（St Helier）一棟民宅發生大爆炸，造成1人死亡、數人失蹤，已經展開搜救行動。

法新社報導，澤西島警察局長史密斯（Robin Smith）告訴記者，這起事件發生於當地時間清晨4時左右，事後仍有大約12位居民下落不明，促請民眾避免前往事發地區。

史密斯指出，有1人死亡，另外2人送醫，他們「受傷後還能行走」。他還說：「當然仍有一些人下落不明，為此已展開搜救行動。」

警方提到，現場火勢已被撲滅，但緊急救難人員仍於現場進行「重要工作」，事發現場已被封鎖，同時有一排救護車正在待命。

英國廣播公司（BBC）及天空新聞網（Sky News）都報導有一人死亡，但路透社尚無法立即確認這些報導的正確性。

澤西島是直屬英國王室的皇家屬地（Crown Dependency），擁有自己的金融及法律體系，島上居民僅10萬多人。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1111210

#史密斯
#澤西島
#法新社
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