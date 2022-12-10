德東德勒斯登鬧區疑似挾持人質事件 警方已排除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德勒斯登10日綜合外電報導）德國東部城市德勒斯登（Dresden）的警方表示，他們已結束今天稍早在市中心的疑似挾持人質事件。警方曾為此將一座購物中心及當地知名耶誕市集Striezelmarkt的人員疏散。

路透社報導，警方在推特（Twitter）發文表示：「一切解除！德勒斯登的挾持人質狀況結束！」還說2名看似未受傷人士正受到警方照料。

警方並未提供與嫌犯相關的任何細節。

地方新聞網站TAG24稍早引述警方報導，一名40歲德國男子據信在德勒斯登市中心東南方普洛利斯區（Prohlis）的一棟公寓建築內，將自己的62歲母親殺害。

根據報導，警方表示，發生在舊市場-拱廊街（Altmarkt-Galerie）購物中心的挾持人質事件與這起殺人案有關，但警方拒絕提供進一步細節。

安全議題正成為德國舉國關注焦點。本周稍早，德國調查人員才突襲瓦解極右派人士密謀顛覆政府、並立一名貴族擔任國家新領導人的計畫。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1111210