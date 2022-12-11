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斐濟大選將登場 2位前政變領袖對決

2022/12/11 18:21
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（中央社斐濟蘇瓦11日綜合外電報導）南太平洋島國斐濟14日將舉行國會大選，兩位前政變領袖在激烈的選戰中難分軒輊，這場聲勢旗鼓相當的選舉將考驗斐濟甫萌芽的民主。

法新社報導，現任總理，同時也是前武裝部隊指揮官巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）近16年前發動不流血政變取得政權，現在則尋求競選連任，獲得第三任任期。

巴依尼馬拉馬要勝選，他的斐濟第一黨（FijiFirst）必須擊敗宿敵拉布卡（Sitiveni Rabuka）。拉布卡曾任總理，他本人擔任軍方指揮官時在1987年發動兩次政變。

近年來，總理巴依尼馬拉馬脫下迷彩服，換上西裝和斐濟的招牌Bula衫，聚焦對抗氣候變遷。對低地國家斐濟而言，這是個生死攸關的議題。

然而，巴依尼馬拉馬選前傳出涉嫌貪汙、迫害政敵、威脅媒體記者，讓這次的大選籠罩在陰影下。

很多當地的評論員不敢公開談論選舉，這次的選舉可能是一場勝負難料的選舉。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）分析家阿比斯頓（Lucy Albiston）和強生（Blake Johnson）說：「有些人擔心可能會發生另一場政變。」

他們指出：「雖沒有可信度高的選前民調，但現在看來拉布卡可能會贏。」巴依尼馬拉馬未承諾會尊重選舉結果，但他的對手已作出承諾。

斐濟歷經2014年和2018年的民主選舉，外界希望這次能避免重蹈過去國家動盪的覆轍。過去35年來，斐濟總共爆發4次政變。

軍方扮演的角色將是關鍵，武裝部隊指揮官卡魯尼瓦伊（Jone Kalouniwai）已誓言軍方將「藉由尊重選舉結果，來遵守民主程序」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111211

#巴依尼馬拉馬
#斐濟
#拉布卡
巴依尼馬拉馬
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